De Oscars worden dit jaar op twee verschillende plekken in Los Angeles uitgereikt. Het evenement vindt op 26 april zoveel in het Dolby Theater als ook in de hal van het treinstation Union Station plaats, schrijft Deadline.

De Amerikaanse filmwebsite schreef eerder over de twee locaties, maar dat waren destijds nog geruchten. Nu wordt de berichtgeving echter bevestigd door de president van de Academy of Motion Pictures and Sciences, de organisatie achter de Oscars.

In het treinstation zullen de presentatoren, de genomineerden en hun gasten worden ontvangen. Op deze plek zal het namelijk makkelijker zijn om de coronamaatregelen in acht te nemen.

Welke functie het station en het Dolby Theater, waar de uitreiking normaalgesproken altijd plaatsvindt, precies zullen hebben is nog niet bekend.

De president van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences liet verder weten dat alle andere traditionele evenementen rondom de uitreiking zijn afgelast.

Dat betekent dat ook de lunch voor de genomineerden, die elk jaar een groepsfoto oplevert, en de officiële afterparty, de Governors Ball, niet door zullen gaan.

Film met Nederlandse acteurs maakt kans op een Oscar

Maandag werden de nominaties voor de Oscars bekendgemaakt. De Bosnische film Quo vadis, Aida? over de val van Srebrenica is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste internationale film.

In de film zijn de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga te zien. Ook is de film mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279 Entertainment.

De op Netflix uitgebrachte film Mank van regisseur David Fincher is de grootste kanshebber tijdens de uitreiking met nominaties in tien categorieën.