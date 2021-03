Zack Snyders versie van Justice League, de film die de regisseur in 2017 niet kon afronden wegens privéomstandigheden, is vanaf donderdag wereldwijd te zien. Recensenten zijn nauwelijks beter te spreken over de vier uur durende film dan zij waren over Justice League van Joss Whedon (uit 2017), hoewel er ook enkele lovende reacties zijn.

Justice League van Whedon, die de regietaak van Snyder in 2017 overnam, werd matig ontvangen. Na een oproep van fans besloot Snyder Justice League alsnog naar zijn eigen smaak te monteren. De superheldenfilm, met hoofdrollen voor onder meer Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck) en Superman (Henry Cavill), duurt ruim vier uur en minstens de helft daarvan bestaat uit nieuwe scènes.

Deadline - geeft geen sterren

"Wat opvalt is de serieuze toon in de film, die op geen enkel moment wordt onderbroken voor een sprankje humor. Na een tijdje wil je gewoon dat iemand de sfeer doorbreekt door een scheet te laten, scheel te kijken of wat dan ook, om er maar wat luchtigheid in te brengen. Je zou Snyder kunnen prijzen dat hij vier uur lang dezelfde sfeer in zijn film weet te behouden, maar het is jammer dat hij niet heeft geprobeerd om er wat variatie in te brengen, ook omdat alle personages zo ontzettend eendimensionaal zijn."

Lees de volledige recensie hier

The Guardian - vier van de vijf sterren

"De Snyder-versie van Justice League heeft een nieuwe clair-obscursfeer (sterke licht-donkercontrasten, red.), nieuwe achtergrondverhalen, nieuwe bijfiguren en een ander, meer verontrustend einde. Het kolossale karakter en de mythische grootsheid van de film, gecombineerd met een constante sfeer van onheil, maken het een enorm vermakelijk project, ondanks de oncharismatische acteerkunsten van Henry Cavill."

Lees de volledige recensie hier

Vulture - geeft geen sterren

"De versie van Snyder verliest zich in alle verhaallijnen. De film duurt vier uur en twee minuten lang, en dat hadden er beter drie kunnen zijn. Er zijn momenten dat je overtuigd bent dat het einde nadert, maar dat er nog ruim twee uur te gaan zijn. Maar zonder al deze melodramatische en soms afleidende zijsporen zou de film ook verliezen wat hem speciaal maakt. Juist daarin zit het kloppend hart van de film verscholen."

Lees de volledige recensie hier

149 Trailer Zack Snyder’s Justice League

De nieuwe versie Justice League is vanaf 18 maart onder meer te bekijken via Pathé Thuis.