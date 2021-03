Producent Els Vandevorst van productiehuis N279 Entertainment is "euforisch en enthousiast" over de maandag bekendgemaakte Oscar-nominatie voor de Bosnische film Quo vadis, Aida?. Het drama over de genocide in Srebrenica in 1995 maakt kans op een beeldje voor beste buitenlandse film.

"Het is heel fijn als een film die zo anders en afwijkend is op deze manier wordt erkend en een groot podium krijgt", aldus Vandevorst. "Dit verhaal moet verteld en onthouden worden, voor de slachtoffers en de nabestaanden."

Regisseur Jasmila Zbanic deed jaren research naar de val van Srebrenica om het verhaal recht te doen. "Deze nominatie is in de eerste plaats voor haar", stelt Vandevorst. "En daarnaast aan allen die haar hebben geholpen dit moeilijke project te voltooien."

Vandevorst wilde naar eigen zeggen de nominaties kijken met haar twee zakenpartners, waaronder regisseur Martin Koolhoven. "Maar hij zit met het coronavirus thuis en mijn andere partner Isabella wacht op de uitslag van een test", vertelt de producent. "Maar in de appgroep van de film zijn we het nu wel flink aan het vieren."

Acteur Raymond Thiry bevestigt de door Vandevorst aangehaalde feeststemming in de appgroep van de film. "Ik had helemaal niet door dat de nominaties vandaag al waren", aldus de acteur. "Maar de Dutchbat-app, waar alle Nederlandse acteurs en crewleden in zitten, ontplofte een kwartier geleden." Het succes van deze film is volgens Thiry vooral een groepsverdienste.

Het is de bedoeling dat Quo vadis, Aida? eind april in de Nederlandse bioscopen te zien is.