De Bosnische film Quo vadis, Aida? over de val van Srebrenica is genomineerd voor een Oscar in de categorie beste internationale film. Dat werd maandagmiddag bekendgemaakt bij de aankondiging van alle genomineerden, gepresenteerd door Priyanka Chopra en Nick Jonas.

In de film zijn de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga te zien. Ook is de film mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279 Entertainment.

Quo vadis, Aida?, dat vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan zevenduizend moslimjongens en -mannen het leven.

De drie acteurs van eigen bodem spelen Nederlandse VN-militairen.

Mank grootste kanshebber met tien nominaties

De op Netflix uitgebrachte film Mank van regisseur David Fincher is de grootste kanshebber tijdens de uitreiking met nominaties in tien categorieën.

Naast de prijs voor beste film en beste regie maakt de filmbiografie over scenarist Herman J. Mankiewicz, die een Oscar won voor meesterwerk Citizen Kane uit 1941, ook kans in de categorie beste acteur (Gary Oldman), beste vrouwelijke bijrol (Amanda Seyfried) en beste originele filmmuziek.

Na Mank volgen de films The Father, Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal en Minari, die elk zes nominaties in de wacht sleepten.

Voor het eerst in de geschiedenis van de uitreiking van de Oscars werden er twee vrouwelijke regisseurs genomineerd. Zowel Chloé Zhao (Nomadland) en Emerald Fennell (Promising Young Woman) maken kans om uitgeroepen te worden tot beste regisseur.

De in 2020 aan kanker overleden acteur Chadwick Boseman maakt postuum kans op een Oscar. Hij is genomineerd voor zijn bijrol in de film Ma Rainey's Black Bottom.

In juni vorig jaar werd bekend dat de 93e editie van de Oscars verplaatst zou worden van 28 februari naar 25 april. De prijzen worden dit jaar wegens de coronacrisis vanuit verschillende locaties uitgereikt.