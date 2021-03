De film Dolittle is een van de grootste kanshebbers bij de uitreiking van de Golden Raspberry Awards. Deze zogenoemde Razzies gaan naar de slechtste films van het vorige jaar.

De film is genomineerd in zes verschillende categorieën. Dat geldt ook voor de film 365 Days.

Dolittle, waarin Robert Downey jr. de hoofdrol speelt, maakt onder meer kans in de categorie slechtste acteur en slechtste regisseur. Andere grote kanshebbers zijn de horrorfilm Fantasy Island (vijf nominaties) en Music (vier nominaties), het bekritiseerde regiedebuut van zangeres Sia. Deze films maken kans om tot de slechtste film te worden uitgeroepen. Ook 365 Days en Absolute Proof maken kans op deze award.

Een opvallende naam op de lijst is Rudy Giuliani. De advocaat van de voormalige Amerikaans president Donald Trump is genomineerd in de categorieën slechtste mannelijke bijrol en slechtste combinatie. Giuliani heeft die nominaties te danken aan zijn rol in de tweede Borat-film van Sacha Baron Cohen. Giuliani werd met een verborgen camera opgenomen terwijl hij werd geïnterviewd door Tutar Sagdiyev, de dochter van het personage Borat Sagdiyev. De scène leidde tot ophef, omdat Giuliani tijdens het interview zijn hand in zijn broek leek te steken.

De winnaars van de Razzies worden op 24 april bekendgemaakt, een dag voor de uitreiking van de Oscars.