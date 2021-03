De KRO-NCRV-documentaire Shadow Game is zaterdagavond tijdens het mensenrechtenfilmfestival FIFDH in Genève in de prijzen gevallen. De documentaire won de Youth Jury Award en de Grand Prize of Geneva.

In de film worden alleenreizende vluchtelingenkinderen drie jaar lang door regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel gevolgd tijdens hun reis door Europa. Op zoek naar veiligheid en een beter leven proberen ze met gevaar voor eigen leven grenzen over te steken.

De jury roemt de manier waarop dit maatschappelijke thema in beeld is gebracht. "Shadow Game is een verbazingwekkende en beklemmende film die met sterke personages hele belangrijke kwesties aankaart. Het is een innovatieve film. Met het gebruik van door de tieners zelf gemaakte video's en materiaal voor sociale media is Shadow Game filmisch een grensverleggende film", staat in het juryrapport.

Van Driel is vereerd met de prijs en dan vooral met die van de jeugdjury. "Dat de jeugdjuryleden zich identificeren met hun leeftijdsgenoten op de vlucht is precies wat we wilden bereiken. Europese jongeren zien zelf blijkbaar heel goed hoe arbitrair het is wie pech of geluk heeft, wie wel kansen krijgt en wie niet", zegt ze.

Shadow Game gaat in première op het filmfestival Movies that Matter, dat van 16 tot 25 april wordt gehouden in Den Haag. De documentaire draait vanaf 27 mei in de Nederlandse filmhuizen en is in november te zien op NPO2.