Avatar is sinds deze week weer de succesvolste bioscoopfilm aller tijden. Vanwege een heruitgave in China pakt de film uit 2009 het record terug van Avengers: Endgame, meldt Deadline.

Het verschil in opbrengst tussen beide films bedroeg zo'n 7,8 miljoen dollar (6,5 miljoen euro). Dat gat heeft Avatar nu gedicht. In totaal heeft de film van James Cameron 2,798 miljard dollar (2,26 miljard euro) in het laatje gebracht. Avengers: Endgame uit 2019 bracht 2,797 miljard dollar op.

Cameron werkt al jaren aan een reeks vervolgen op Avatar. De tweede film moet in december 2022 uitkomen, het derde deel staat gepland voor december 2024 en het vierde en vijfde deel moeten respectievelijk eind 2026 en eind 2028 in de bioscoop te zien zijn.

Vorig jaar werden aan het eind van de zomer de opnames van de tweede film hervat in Nieuw-Zeeland. Regisseur Cameron en de cast, die uit onder anderen Kate Winslet, Sam Worthington en Zoë Saldana bestaat, moesten hiervoor speciale toestemming krijgen om het land te mogen betreden, omdat de grenzen waren gesloten.

Over het plot van de nieuwe films is nog weinig bekend. De cast liet al eerder weten het volledige verhaal niet te kennen, omdat ze slechts delen van het script te zien krijgen.