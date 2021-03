Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere de serie Marriage or Mortgage en de films Yes Day met Jennifer Garner (foto) en On the Basis of Sex.

Series

Paradise PD (seizoen 3)

'Bad cops' die niet slecht zijn, maar gewoon heel erg incompetent. Er wordt gestunteld, geruzied en gesnoven in de animatieserie Paradise PD, die afgelopen week terugkeerde met twaalf nieuwe afleveringen.

The Houseboat (seizoen 1)

Duitse docuserie over Olli Schulz en Fynn Kliemann. Ze kopen de woonboot van een overleden zanger, Gunter Gabriel. Met veel passie en weinig kennis springen ze in het diepe, maar de woonboot omtoveren tot een muziekpodium blijkt knap lastig.



Bombay Begums (seizoen 1)

De Indiase dramaserie Bombay Begums draait om vijf ambitieuze vrouwen, uit verschillende generaties, die zich een weg banen door het moderne Mumbai. Ze beleven hun dromen, delen hun verlangens én moeten helaas met vele teleurstellingen zien om te gaan.



StarBeam (seizoen 3)

Ouders hebben weer nieuw bingevoer voor verveelde kids: de superheldenanimatieserie StarBeam kwam deze week met nieuwe afleveringen. Het gaat om negen hagelnieuwe afleveringen die uiteraard draaien om Zoey, aka superheldin Sterrenstraal.



Last Chance U: Basketball (seizoen 1)

Docuserie Last Chance U focuste voornamelijk op American football, maar deze spin-off duikt in de wereld van het zogenoemde community college basketball. En dan specifiek de ELAC Huskies uit het oostelijk deel van Los Angeles, die sinds 2001 niet meer het beste basketbalteam van Californië zijn geweest. We krijgen een inkijkje in het leven van de sportende studenten en hun spijkerharde, maar inspirerende coach John Mosley.



Marriage or Mortgage

Een huis kopen of toch maar je geld stoppen in een extravagante droombruiloft? De nieuwe Netflix-realityserie Marriage or Mortgage draait precies om die vraag. Een weddingplanner en een makelaar strijden elke aflevering om de dertigduizend dollar van een koppel. Wie van de twee kan het koppel het meest overtuigen?



Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

- Love Alarm (seizoen 2)

- The One (seizoen 1)

Films

Yes Day (2021)

Deze Netflix Original met Jennifer Garner draait om een moeder en vader die altijd nee zeggen tegen de gekste wensen van hun kinderen. Ze besluiten om die regel voor één keer overboord te kieperen voor een superdag vol avontuur. Wij zien hoe dat - uiteraard - volledig uit de klauwen loopt.



On the Basis of Sex (2019)

Ruth Bader Ginsburg aka Notorious R.B.G. (jarenlang een van de rechters van het Hooggerechtshof van de VS) kreeg in 2019 haar eigen biopic, On the Basis of Sex. We volgen Ruth (Felicity Jones) die in 1971 op een heel grote zaak stuit die een eeuw aan seksisme zou kunnen veranderen.

Hope Gap (2019)

Ongeloof, woede en onmacht achtervolgen Grace (Annette Bening) nu haar echtgenoot Edward (Bill Nighy) na 29 jaar huwelijk om een scheiding vraagt. Hun zoon Jamie (Josh O'Connor van The Crown) valt van de regen in de drup wanneer hij net op dit beslissende moment een weekend bij zijn ouders komt logeren.

De Belofte van Pisa (2019)

De Belofte van Pisa, naar de autobiografische roman van Mano Bouzamour, is een coming-of-agefilm van Nederlandse bodem. We volgen het bewogen leven van tiener en talentvol trompettist Sam (Shahine el-Hamus) die als eerste Marokkaan ooit wordt aangenomen op het prestigieuze Muzieklyceum Zuid.



Despicable Me 3 (2017)

In deze animatiefilm komt Gru (Steve Carell) komt erachter dat hij een véél succesvollere tweelingbroer heeft. En deze Dru (ook Steve Carell) is ook nog eens charmanter en vrolijker. Alsof dat nog niet genoeg is, probeert hij Gru opnieuw op het schurkenpad te krijgen. Oh ja: natúúrlijk zijn er ook meer Minions dan je kunt tellen.



Deze films verschenen deze week ook op Netflix:

- De Club van Lelijke Kinderen

- Gossip

- The Block Island Sound

- Caïd

- Dean

- Bombay Rose

- Paper Lives