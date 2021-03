De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) trekt zich terug uit de voorgestelde proef met sneltesten. Volgens de filmdistributeur zijn sneltesten in de bioscoop praktisch en economisch onhaalbaar. Ook zouden de testen geen toegevoegde waarde hebben voor de bioscopen.

Volgens de NVBF zijn de bioscopen al volkomen veilig ingericht. De betaalde testen zouden bovendien de definitieve nekslag kunnen betekenen voor de bioscoopbranche, die al een jaar in zwaar weer verkeert.

Vorige week werd een proef met sneltests voorgesteld door de ministeries van Cultuur en Volksgezondheid. De bioscopen wilden graag helpen om bepaalde activiteiten weer mogelijk te maken, maar het voorstel van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat "het geen onlogische gedachte is dat je een paar euro extra voor de bioscoop betaalt om de kosten van een test te dekken", is niet goed gevallen bij de achterban.

De pilot zou een test moeten zijn voor het nieuwe wetsvoorstel 'tijdelijke wet testbewijzen COVID-19', waarin bioscopen en filmtheaters onder de festival- en evenementennoemer worden geschaard en alleen toegankelijk zijn met een (betaald) testbewijs.

'Veel ongerustheid bij bioscopen over voorstel versoepelingen'

"De bioscopen en filmtheaters willen graag meedenken over oplossingen voor eerdere versoepelingen, maar er heerst veel ongerustheid over dit voorstel", zegt directeur Gulian Nolthenius van de NVBF. "Het testen als voorwaarde voor bezoek is niet geschikt voor bioscoopbezoek en het betaald testen al helemaal niet.

"Bioscoopbezoek is bij uitstek een laagdrempelig uitje dat in de meeste gevallen kort van tevoren wordt gepland en dat daarmee onder de noemer horeca en detailhandel valt."

De bioscoopbranche voelt veel meer voor een openstelling aan de hand van het Protocol Verantwoord Bioscoop- en Filmtheaterbezoek. Dit protocol werd in mei vorig jaar gezamenlijk door de branche en de overheid opgesteld en heeft aangetoond dat bioscopen en filmtheaters in alle veiligheid open kunnen.

'Geen enkele coronabesmetting naar bioscoop te herleiden'

De bioscopen en filmtheaters in Nederland hebben sinds 1 juni miljoenen bezoekers ontvangen onder dit protocol en er is geen enkele besmetting naar de bioscoop te herleiden, aldus Nolthenius.

Volgens de NVBF zouden de bioscopen na 23 maart, de dag dat demissionair premier Mark Rutte en De Jonge weer een coronapersconferentie geven, onder dat protocol weer heel snel open kunnen.