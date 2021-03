Netflix telt volgens Deadline rond de 30 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) neer voor de rechten van Monkey Man, waarmee Dev Patel zijn regiedebuut maakt.

Het gaat om de wereldwijde rechten, met uitzondering van enkele landen, waaronder Spanje, IJsland, Polen, Rusland en China.

De opnamen van de film zijn onlangs afgerond. Eigenlijk zouden die in India plaatsvinden, maar vanwege het coronavirus werden ze verplaatst naar Indonesië. Volgens de dertigjarige Patel was het een uitdaging om de film op te nemen in deze tijd. "Maar het was heerlijk om de verhalen uit mijn jeugd tot leven te brengen en er een vleugje actie aan toe te voegen."

In Monkey Man speelt Patel, die bekend is van onder meer Slumdog Millionaire en Lion, de rol van een ongewone held die uit de gevangenis ontsnapt. De film moet in 2022 op de streamingdienst verschijnen.