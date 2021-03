De serie NTR Kort! wordt dit jaar bekroond met de Rutger Hauer Award, maakt het festival Shortcutz Amsterdam vrijdag bekend. De uitreiking vindt zondag plaats in Felix Meritis in Amsterdam. De prijs wordt in ontvangst genomen door Marina Blok, hoofd drama van de NTR.

Volgens Shortcutz heeft het talentontwikkelingstraject NTR Kort! "twee decennia lang jonge en ervaren Nederlandse filmmakers de mogelijkheid geboden een korte film te produceren, met als resultaat meer dan tweehonderd korte films die het levenslicht zagen". "De bijdrage van Marina Blok is van vitaal belang geweest voor het behalen van dit succes".

NTR Kort! kende twintig edities. De NPO heeft het project inmiddels stopgezet, om ruimte te maken voor andere initiatieven en projecten.

De Rutger Hauer Award wordt elk jaar toegekend aan een persoon die of instituut dat zich buitengewoon heeft ingezet voor de ontwikkeling en promotie van nieuw Nederlands filmtalent. De prijs is een gelimiteerde foto van Rutger Hauer, gemaakt en ondertekend door fotograaf, ontwerper en regisseur Anton Corbijn.

In de laatste jaren van zijn leven heeft Hauer, die anderhalf jaar geleden overleed, zichzelf toegelegd op het begeleiden en steunen van de ontwikkeling van jonge filmmakers. Voor Shortcutz Amsterdam was hij een actieve ambassadeur en adviseur tot aan zijn overlijden in juli 2019. De award ging vorig jaar naar regisseur Paul Verhoeven.