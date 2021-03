Viggo Mortensen, Colin Farrell en Joel Edgerton maken deel uit van de cast van Thirteen Lives, de film van Ron Howard over de redding van twaalf Thaise voetballers en hun coach uit een ondergelopen grot.

De opnamen vinden plaats in Australië en Thailand, schrijft Deadline.

De film gaat over het waargebeurde verhaal uit 2018 waarbij twaalf jonge voetballers vast kwam te zitten in een grot nadat ze met hun trainer op verkenning waren gegaan. Door het snel stijgende water in de grot konden ze geen kant op. De hele wereld keek mee naar de reddingsactie, die maar liefst achttien dagen duurde. Ze werden uiteindelijk door negentig duikers bevrijd.

In 2019 verscheen over hetzelfde drama al de film The Cave, die geregisseerd werd door Tom Waller.