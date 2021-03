Het vervolg op de succesvolle actiefilm Wonder Woman zal niet meer in de Nederlandse bioscopen uitkomen. Distributeur Warner Bros. laat donderdag weten dat de film vanaf 31 maart via diverse streamingkanalen te zien is, zoals Pathé Thuis, iTunes en Apple TV.

Wonder Woman 1984 zou oorspronkelijk op 16 december uitkomen, maar een paar dagen daarvoor kondigde het kabinet een nieuwe lockdown af. Sindsdien zijn alle zalen in Nederlandse bioscopen en theaters gesloten.

In veel andere landen was de Wonder Woman-sequel wel al in de bioscopen te zien. "We hebben de uitzonderlijke beslissing genomen om fans de film thuis te laten bekijken nu de bioscopen nog steeds gesloten zijn", meldt Warner Bros. in een korte verklaring.

Wonder Woman 1984 is het vervolg op de bioscoophit uit 2017, met actrice Gal Gadot in de hoofdrol.