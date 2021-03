Kenneth Branagh gaat de documentaire over de Bee Gees regisseren, meldt Variety woensdag.

De film volgt de opkomst van de broers Barry, Maurice en Robin Gibb in de jaren zestig en zeventig. De popgroep scoorde in 1971 met How Can You Mend a Broken Heart een van zijn eerste grootste wereldhits.

Daarna scoorden de broers vele tientallen hits. Ook werkten de Bee Gees mee aan de soundtrack van de filmklassieker Saturday Night Fever. Twee van de broers, Maurice en Robin, zijn inmiddels overleden.

De film wordt geproduceerd door Graham King. Hij produceerde eerder Bohemian Rhapsody, de succesvolle film over Queen-zanger Freddie Mercury. De filmbiografie over de Bee Gees wordt geschreven door Ben Elton, die eerder verantwoordelijk was voor de serie Blackadder.

Eerder maakte zender HBO al de documentaire The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. Regisseur Branagh werkt momenteel nog aan de thriller Death on the Nile die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Agatha Christie.