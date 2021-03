Oscarwinnaressen Lupita Nyong'o en Natalie Portman spelen hoofdrollen in de miniserie Lady in the Lake, meldt The Hollywood Reporter woensdag.

De serie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Laura Lippman en is binnenkort te zien bij Apple TV+.

Lady in the Lake speelt zich af in de jaren zestig in Baltimore, waar een onopgeloste moord ervoor zorgt dat huisvrouw en moeder Maddie (Portman) een carrière als onderzoeksjournalist najaagt. Haar nieuwe roeping leidt tot een conflict met Cleo (Nyong'o), die worstelt met het combineren van moederschap met diverse baantjes.

Alma Har'el, bekend van Honey Boy, schrijft de eerste aflevering en regisseert de serie.