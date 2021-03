Netflix heeft twee nieuwe seizoenen van de realityserie Selling Sunset besteld.

"Ik had beloofd het te delen zodra het kon en nu is het zover", schrijft Chrishell Stause, een van de medewerkers van makelaarskantoor The Oppenheim Group in Los Angeles die voor de serie worden gevolgd, woensdag op Instagram.

Ook onder anderen Jason en Brett Oppenheim (de twee eigenaren van het kantoor), Christine Quinn en Mary Fitzgerald zijn in de serie te zien.

In het derde seizoen van Selling Sunset was te zien dat Stause plotseling werd verlaten door haar man, acteur Justin Hartley.

Wanneer het vierde en vijfde seizoen op Netflix verschijnen, is nog niet bekend.