Ferry Doedens blikt op Instagram terug op zijn tijd in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dinsdag zal de acteur voor het laatst in de soap te zien zijn als Lucas Sanders.

"Vanavond is dan de allerlaatste uitzending van Lucas. Twaalf jaar geleden maakte ik mijn entree in Meerdijk en jongens wat is er in die tijd veel gebeurd", schrijft de acteur.

"Lucas heb ik elke dag met zo ontzettend veel plezier neergezet. Misschien komt hij nog eens buurten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het best mis. Tijd voor nieuwe avonturen en nieuwe uitdagingen. Ik wil iedereen bedanken van zowel voor, als achter de schermen van deze te gekke productie.

Goede Tijden wat ben je bijzonder."

Begin augustus werd bekend dat Doedens de soapserie na ruim tien jaar gaat verlaten. "Er is de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had. Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen", luidde de verklaring van RTL.

Doedens zelf benadrukte dat zijn vertrek "op een prettige manier was besloten". Begin juni werd hij op non-actief gesteld omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen had gehouden. De dertigjarige acteur vertelde destijds dat hij "acht weken met iedereen heeft geknuffeld".

De acteur verdween in 2015 eerder voor langere tijd uit de soap. Doedens werd toen ontslagen, omdat hij regelmatig door zijn cocaïneverslaving te laat op de set kwam. Nadat Doedens was afgekickt, mocht hij weer terugkomen.