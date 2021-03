De Bosnische film Quo vadis, Aida?, waar Raymond Thiry in speelt, is door de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) genomineerd in de categorieën beste niet-Engelstalige film en beste regie. Dat heeft de organisatie die de BAFTA Awards uitreikt dinsdag bekendgemaakt.

Naast Thiry, vooral bekend door zijn rollen in Penoza en Undercover, zijn Teun Luijkx (A'dam - E.V.A.) en Juda Goslinga (Publieke werken) in de film te zien. De film Quo vadis, Aida?, die vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van de enclave Srebrenica en de daaropvolgende genocide door Bosnisch-Servische troepen. De drie acteurs spelen Nederlandse soldaten die tijdens een VN-missie werden uitgezonden om de enclave te beschermen.

Volgens Deadline is de diversiteit onder de genomineerden toegenomen. Zo zijn dit jaar voor het eerst 4 vrouwen genomineerd in de categorie beste regie en zijn 15 van de 24 genomineerde acteurs zwart of Aziatisch.

De organisatie achter de BAFTA's heeft haar eigen werkwijze tegen het licht gehouden. Na de laatste uitreiking werd de organisatie flink bekritiseerd, omdat alleen witte acteurs waren genomineerd voor de belangrijkste acteerprijzen. Ook maakte toen geen enkele vrouw kans op de prijs voor de beste regie.

De films van Chloé Zhao (Nomadland) en Sarah Gavron (Rocks) zijn zeven keer genomineerd. Ze maken beiden kans op de prijs voor de beste regie. Nomadland was een van de zes nominaties in de categorie beste film. Ook The Father, The Mauritanian, Promising Young Woman en The Trial Of The Chicago 7 zijn genomineerd.

Vier films zijn zes keer genomineerd: The Father, Mank, Minari en Promising Young Woman. The Dig en The Mauritanian zijn in vijf categorieën genomineerd.

Bekijk hier de lijst met de overige nominaties. De virtuele uitreiking van de BAFTA Awards vindt plaats op zondag 11 april.