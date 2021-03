Malala Yousafzai, die in 2014 op zestienjarige leeftijd de Nobelprijs voor de Vrede won, heeft een deal gesloten met Apple TV+. De vrouwenrechtenactiviste gaat aan diverse projecten werken, schrijft Deadline.

Het contract is voor meerdere jaren en behelst onder andere werk aan dramaseries, documentaires en kinderseries, die speciaal voor de streamingdienst zullen worden ontwikkeld.

In een reactie zegt Yousafzai, die inmiddels 23 jaar oud is, dat ze gelooft in verhalen waarin families en vrienden samenkomen. "Verhalen die kinderen inspireren te dromen."

Yousafzai schreef drie boeken. Haar eerste, I Am Malala, werd in 2013 direct een bestseller. De samenwerking met Apple is geen verrassing: in 2018 werkte het bedrijf al samen met Yousafzais eigen organisatie om meisjes overal ter wereld onderwijs te bieden.