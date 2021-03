Het tekenfilmpersonage Pepé Le Pew is niet te zien in de film Space Jam 2. The Hollywood Reporter meldt maandag dat het stinkdier met het Franse accent volgens critici seksueel overschrijdend gedrag normaliseert.

De ophef rondom het personage ontstond nadat de New York Times afgelopen zondag een opiniestuk over problematische stripfiguren had gepubliceerd.

De aanleiding voor het stuk was het nieuws dat zes boeken van de bekende kinderboekenschrijver Dr. Seuss niet langer zullen worden uitgegeven, omdat sommige personages op een racistische wijze geportretteerd worden.

In het opiniestuk werd niet alleen Pepé Le Pew genoemd, maar ook het personage Speedy Gonzales. In de serie rondom 'de snelste muis van Mexico', worden Mexicanen veelal dronken en lui geportretteerd.

Warner Bros., dat Space Jam 2 uitbrengt, laat aan The Hollywood Reporter weten dat al enkele jaren geleden is besloten het stinkdier niet in de film op te nemen. De filmmaatschappij heeft zich daar eerder echter niet over uitgelaten en zegt ook nu niet waarom Pepé Le Pew is geschrapt.

Space Jam 2 is de opvolger van Space Jam uit 1996, waarin basketballegende Michael Jordan het samen met de Looney Tunes-stripfiguren moet opnemen tegen aliens. In het vervolg speelt basketbalspeler LeBron James de hoofdrol.

De film komt in juli uit in de Verenigde Staten.