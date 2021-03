In Duitsland wordt gewerkt aan een eigen versie van de dramaserie ANNE+. Het nieuws volgt kort nadat bekend werd dat er een speelfilm in de maak is van de Nederlandse serie met Hanna van Vliet.

Het eerste seizoen van de Nederlandse versie bestond uit zes korte afleveringen die alleen online te zien waren. In Duitsland wordt hetzelfde gedaan en zal ANNE+ te bekijken zijn via ZDFneo.

De Duitse remake wordt geproduceerd door MadeFor, het Duitse dochterbedrijf van EndemolShine. ANNE+, waarvan tot nu toe twee seizoenen verschenen, is sinds vorige week te zien via Netflix. De film verschijnt in september en zal later wereldwijd op de streamingdienst verschijnen.

De serie ANNE+ vertelt over een studente (Van Vliet) die terugdenkt aan alle liefdes tijdens haar studietijd. De reeks kreeg zowel in Nederland als in het buitenland lovende kritieken door onder andere de verfrissende stijl en queerrepresentatie. Zo werd ANNE+ twee keer genomineerd voor een Prix Europa en geselecteerd door diverse internationale filmfestivals.