The Crown is net als vorige week bij de Golden Globes ook bij de Critics Choice Awards flink in de prijzen gevallen. Het drama over het Britse koningshuis kreeg de prijs voor beste dramaserie en ook de acteerprestaties werden bekroond.

Zo wonnen Josh O'Connor en Emma Corrin de prijzen voor beste acteurs in een dramaserie voor hun vertolkingen van prins Charles en prinses Diana. Gillian Anderson kreeg de award voor beste bijrol in een dramaserie voor het spelen van Margaret Thatcher.

Ook The Queen's Gambit wist wederom meerdere prijzen in de wacht te slepen. Zo won hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy de award voor beste actrice in een miniserie. Ook de prijs voor beste miniserie ging naar The Queen's Gambit.

Nomadland met Frances McDormand in de hoofdrol werd uitgeroepen tot beste film. Carey Mulligan won het beeldje voor beste actrice voor haar rol in Promising Young Woman, terwijl Chadwick Boseman postuum werd geëerd als beste acteur voor zijn laatste rol in Ma Rainey's Black Bottom.