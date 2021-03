Streamingdienst Netflix heeft 55 miljoen dollar (zo'n 46 miljoen euro) betaald voor de filmrechten van The Pale Blue Eye, een project van regisseur Scott Cooper. Christian Bale vertolkt de hoofdrol in de film, meldt Deadline.

Volgens de entertainmentwebsite is er nooit eerder zoveel geld betaald voor een wereldwijde deal op de European Film Market, een jaarlijks evenement voor de filmindustrie in Berlijn. Er waren diverse andere gegadigden voor het project.

The Pale Blue Eye gaat over een reeks moorden die omstreeks 1830 worden gepleegd op een Amerikaanse militaire academie. Bale speelt een ervaren detective die de moorden onderzoekt. Hij wordt hierbij geholpen door een jonge militair, Edgar Allan Poe, die later een wereldberoemde horrorauteur zou worden.

Regisseur Cooper zou al ruim tien jaar plannen hebben voor de film. Het is een bewerking van de gelijknamige roman van schrijver Louis Bayard uit 2003. De opnames starten in de herfst, wanneer Oscarwinnaar Bale klaar is met de opnames van de Marvel-film Thor: Love and Thunder.