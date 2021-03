Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere een documentaire over The Notorious B.I.G. en de twee seizoenen van het veelgeprezen ANNE+.

Series

The Flash (begin van seizoen 7)

The CW's DC-superheldenserie The Flash met Grant Gustin keerde deze week terug. We krijgen voortaan elke donderdag een nieuwe aflevering van seizoen 7. Door de coronacrisis kon seizoen 6 niet helemaal afgemaakt worden. De eerste afleveringen van seizoen 7 ronden de openstaande verhaallijnen af voordat het echt losbarst.

ANNE+ (seizoen 1 en 2)

De veelgeprezen Nederlandse serie ANNE+ stond al op NPO Start, maar je kunt nu ook op Netflix aanhaken. De serie draait om de lesbische twintiger Anne die op zichzelf gaat wonen in Amsterdam. Ze blikt terug op haar turbulente liefdesleven en denkt na over de meisjes en relaties die haar hebben gevormd tot de persoon die ze nu is.

Pacific Rim: The Black (seizoen 1)

Deze animatieserie bouwt het Pacific Rim-filmuniversum verder uit. In The Black volgen we een broer en zus die op zoek gaan naar hun ouders in Australië, nadat Kaiju het land hebben verwoest. Maar gelukkig hebben ze een Jaeger-vechtrobot tot hun beschikking.

Murder Among the Mormons

De truecrimeserie Murder Among the Mormons ontrafelt de waarheid achter een serie bomaanslagen in Salt Lake City, in 1985. De mormoonse kerk heeft hier haar thuisbasis en de politie begon met een grote klopjacht.

Nevenka

In Nevenka krijgen we het verhaal van Nevenka Fernández te zien. Ze doorbreekt na 20 jaar de stilte als aanklager in de eerste succesvolle rechtszaak in Spanje tegen een politicus vanwege seksuele intimidatie.

Rebecka Martinsson (seizoen 2)

Fans van Zweedse crimi's komen flink aan hun trekken met seizoen 2 van Rebecka Martinsson. We volgen een advocate die voor een begrafenis teruggaat naar haar geboortedorp en daar op een overvloed aan verdachte sterfgevallen en misdaden stuit. Hoofdrolspeelster Ido Engvoll verliet de show, dus in seizoen 2 speelt een andere actrice (Sascha Zacharias) Rebecka.

The Bold Type (seizoen 1 t/m 4)

Videoland-kijkers kennen The Bold Type al, maar nu kunnen ook Netflix-gebruikers beste vrienden Jane, Sutton en Kat ontmoeten. Deze powervrouwen combineren hun carrière bij vrouwentijdschrift Scarlet met ingewikkelde liefdesaffaires, bijzondere vriendschappen en het stadsleven.

Deze series verschenen deze week ook op Netflix:

- A Love so Beautiful (seizoen 1)

- Tiger & Bunny (seizoen 1)

- Chapelle's Show (seizoen 1 en 2)

- Shaun het Schaap: avonturen op de boerderij (seizoen 1)

- The New Pope (seizoen 1)

- The Young Pope (seizoen 1)

- Word Party (seizoen 5)

- City of Ghosts (seizoen 1)

Films

Buladó



In de indrukwekkende Gouden Kalf-winnaar Buladó wil de elfjarige Kenza (Tiara Richards) graag meer weten over haar moeder, die tijdens de geboorte van Kenza overleed. Haar vader, gespeeld door Everon Jackson Hooi, is echter een introverte politieman die niets loslaat terwijl haar opa (Felix de Rooy) een alcoholprobleem heeft en langzaam aftakelt.

Moxie



In deze dramedy van Amy Poeler ontketent een verlegen 16-jarige scholiere (Hadley Robinson) een heuse revolutie. Geïnspireerd door haar zelfverzekerde vriendin en het rebelse verleden van haar moeder (tevens gespeeld door Amy Poehler) publiceert ze een anoniem tijdschrift om zo seksisme op haar middelbare school bloot te stellen.

A Dog's Journey

We volgen een viervoeter die steeds reïncarneert om bij zijn familie te kunnen blijven. Uiteindelijk belandt hij bij de kleindochter van zijn oorspronkelijke baasje, waar hij een nieuw avontuur mee aangaat.

Sentinelle

Sentinelle is een keiharde Franse wraakfilm. De 33-jarige Klara werkt voor het leger. Na een traumatische tijd in Syrië werkt ze nu in het vrij rustige Nice. Hier doet ze er alles aan om de man te vinden die haar zus aanviel en verkrachtte.

Deze films verschenen deze week ook op Netflix:

- Mission: Impossible - Ghost Protocol

- No Country for Old Men

- The Pursuit of Happyness

- Lock, Stock and Two Smoking Barrels

- Emilio Guzman: Kom dan!

- LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom

- Men, Women and Children

- S.W.A.T. Firefight

- All of Us

- Moon Hotel Kabul

- Zavera

Documentaires

Biggie: I Got a Story to Tell

Rap-god The Notorious B.I.G. - net als zijn vriend en latere rivaal Tupac vermoord in een drive-by shooting - was een van de meest invloedrijke rappers aller tijden. Deze nieuwe documentaire, vol zeldzame beelden en diepgaande interviews, is een ode aan Biggie.

Hurricane

Hoe ontstaat een orkaan, moeder natuurs wildste kind? Deze Franse documentaire laat zien hoe een briesje uitgroeit tot een destructieve wervelwind.