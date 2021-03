Bros, de romantische comedy van Billy Eichner over een homostel, gaat in augustus 2022 in première, schrijft Variety.

De 42-jarige Eichner, die bekend is van onder meer het komische spelprogramma Billy on the Street, speelt zelf een van de hoofdrollen in de film over twee mannen met bindingsangst die een relatie aangaan.

De acteur schrijft het script samen met regisseur Nicholas Stoller, die onder meer meewerkte aan Forgetting Sarah Marshall en Get Him to the Greek. Het is nog niet bekend wie Eichners tegenspeler is.

Volgens Eichner is het voor het eerst dat een grote filmstudio een romcom over een homostel maakt.