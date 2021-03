Het derde seizoen van Pose is tevens het laatste dat wordt gemaakt. De laatste afleveringen van de serie over de ballroomscene in New York in de jaren tachtig en negentig verschijnen in mei en juni op de Amerikaanse zender FX.

Pose is een serie van de hand van Ryan Murphy die onder meer Glee en American Horror Story maakte. Het verhaal van de serie gaat over de underground ballscene waar de lhbti-gemeenschap elkaar ontmoet. In de serie wordt aandacht besteed aan de strijd voor rechten van deze groep, in tijden van de aidscrisis.

Het derde seizoen van de serie telt zeven afleveringen. De eerste twee seizoenen zijn in Nederland ook op Netflix verschenen en het derde seizoen zal naar verwachting volgen als de afleveringen in de Verenigde Staten zijn uitgezonden.

De serie werd genomineerd voor meerdere Golden Globes en Emmy Awards. Acteur Billy Porter wist een Emmy-nominatie te verzilveren voor zijn rol als Pray Tell in de serie. De serie wordt geprezen voor het zichtbaar maken van trans personages, die ook door trans actrices worden gespeeld. Zo spelen MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore en Angelica Ross grote rollen.