Guy Pearce is van mening dat je als acteur elk personage zou mogen spelen, ongeacht de afkomst van dat personage.

"Hier worden op dit moment veel discussies over gevoerd", vertelt de 53-jarige Australische acteur, die in The Last Vermeer de Nederlandse meestervervalser Han van Meegeren speelt, aan NU.nl.

"Ik ben al 45 jaar acteur en ik zal nooit geloven dat mijn persoonlijkheid, mijn ervaringen en mijn verleden ook maar iets te maken zouden moeten hebben met de personages die ik mag spelen. Ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is."

Natuurlijk kan het dan alsnog gebeuren dat je er als acteur niet in slaagt een personage goed neer te zetten, stelt Pearce. "Dat kan gebeuren als je bijvoorbeeld een accent verkeerd nadoet of als mensen je niet geloofwaardig vinden. Maar dan is dat de reden dat je faalt. Vragen over wie ik ben, zijn volgens mij totaal irrelevant bij de casting voor rollen."

The Last Vermeer is beschikbaar via Pathé Thuis, Apple TV, Ziggo en Amazon Prime.