Kalinda Vazquez, die een van de schrijvers was van Star Trek: Discovery, is gevraagd om een nieuwe Star Trek-film te schrijven.

J.J. Abrams gaat de nieuwe film produceren, schrijft Deadline.

Vazquez, die eerder meewerkte aan series als Nikita, Human Target en Prison Break, is de eerste vrouw die het scenario voor een Star Trek-film schrijft. Naar verluidt groeide ze op in een gezin dat fan was van de serie en is haar naam afgeleid van het personage Kelinda uit de serie Star Trek uit de jaren zestig.

Afgelopen zomer zette studio Paramount nog een Star Trek-project in de koelkast. Dat ging om de film die Noah Hawley, de man achter de series Legion en Fargo, zou gaan maken.