Actrice Edie Falco speelt Hillary Clinton in het derde seizoen van American Crime Story, meldt The Hollywood Reporter. De reeks gaat deze keer over de impeachment van Bill Clinton vanwege diens affaire met Monica Lewinsky.

Eerder werd al bekend dat Beanie Feldstein in de serie te zien is als Lewinsky en dat Clive Owen in de rol van Bill Clinton kruipt. Sarah Paulson is gecast als Linda Tripp en ook Margo Martindale, Billy Eichner en Betty Gilpin hebben rollen in dit seizoen.

American Crime Story gaat ieder seizoen over een andere bekende misdaadzaak uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Eerder werden in de serie de rechtszaak van O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace belicht. De reeks rond de affaire van Clinton en Lewinsky zou eigenlijk afgelopen najaar, rond de verkiezingen, te zien zijn, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Volgens de makers zal het derde seizoen van American Crime Story, dat de titel Impeachment kreeg, onder meer kijken naar de manier waarop Lewinsky en andere vrouwen door de media behandeld zijn toen de zaak speelde.

Lewinsky gaat aan de slag als consultant van de show. De Clintons zijn zelf niet betrokken bij het project.