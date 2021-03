Party Down, de comedyserie die liep in de jaren 2009 en 2010, krijgt een vervolg. Of hoofdrolspelers als Adam Scott, Jane Lynch en Lizzy Caplan opnieuw hun opwachting maken, is volgens Deadline nog onduidelijk.

De serie gaat over een groep aspirant-acteurs die dromen van een doorbraak in Hollywood en daarom aan de slag gaan bij een cateringbedrijf dat maaltijden verzorgt voor de filmset.

Party Down was te zien via de Amerikaanse betaalzender Starz. Ook het vervolg, dat voorlopig bestaat uit zes afleveringen, zal op deze zender te zien zijn.

Er kwam een eind aan de serie toen acteurs als Scott en Lynch meer tijd kwijt waren aan succesvollere producties. Zo speelde Lynch in Glee en had Scott een grote rol in Parks and Recreation.

Het idee voor een nieuwe reeks ontstond tijdens een reünie van de cast en de makers, onder wie ook acteur Paul Rudd. "We hadden het toen zo leuk dat we probeerden om iedereen weer bij elkaar te krijgen voor een vervolg", zegt producent Rob Thomas.