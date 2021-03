Cynthia Erivo en Joseph Gordon-Levitt zijn toegevoegd aan de cast van de liveactionfilm die door Disney wordt gemaakt over Pinokkio. Erivo en Gordon-Levitt gaan de Blauwe Fee en Japie Krekel spelen, meldt Entertainment Weekly.

Eerder werd al duidelijk dat Tom Hanks in de film te zien is als Gepetto, de houtbewerker die Pinokkio maakt, vurig wenst dat de houten pop een echt jongetje wordt en op zijn wenken wordt bediend.

Pinokkio is een boek van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi dat in 1883 uitkwam. Disney bracht het verhaal in 1940 in getekende versie naar het witte doek. Het was, na Sneeuwwitje uit 1937, de tweede lange animatiefilm van de studio.

De nieuwe Disneyfilm wordt geregisseerd door Robert Zemeckis. Hij is niet de enige die werkt aan een film rond het houten jongetje met de lange neus. Guillermo del Toro maakt voor Netflix een stopmotionfilm over Pinokkio, met onder meer Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Finn Wolfhard en Christoph Waltz.