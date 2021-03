Tommy Wieringa heeft toestemming gegeven om zijn boek Joe Speedboot te verfilmen. In 2008 en 2010 kreeg de schrijver van de rechtbank gelijk, toen hij procedeerde tegen het verfilmen van zijn boek.

Inmiddels heeft Wieringa zijn vertrouwen gegeven aan producent BALDR Film en het creatieve team bestaande uit regisseur Sam de Jong en scenarioschrijver Jan Eilander en Daniël Samkalden van Dr. Script. Het filmcontract is inmiddels door alle partijen getekend.

"Uit de gesprekken met de scenaristen werd duidelijk dat ze slimme, goede ideeën hebben om het verhaal naar beeld te vertalen; heel stimulerend", aldus Wieringa. "Ook de samenwerking met De Jong geeft reden om op een film te hopen die eigenzinnig, rijk en groots is."

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de cast.

In 2010 mocht producent IJswater Films het boek Joe Speedboot van Wieringa definitief niet verfilmen. Wieringa kon zich niet vinden in het voorgestelde script.

De schrijver meende dat de voorgestelde verfilming afbreuk zou doen aan het verhaal over de gehandicapte Fransje Hermans, die zelfvertrouwen krijgt na zijn ontmoeting met de zelfbenoemde Joe Speedboot. "Het zou een vervelende, puberale film zijn geworden zonder enige ruimte voor de reflectie die in het boek zo belangrijk is", zei Wieringa destijds.