Toen Eddie Murphy en Arsenio Hall eind jaren tachtig aan Coming to America werkten, kregen ze van de filmstudio te horen dat er in ieder geval één witte acteur in de film te zien moest zijn. Dat vertellen de acteurs in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Murphy en Hall benadrukken dat ze niets tegen Louie Anderson hebben, de acteur die ze hebben gekozen voor die witte rol. "Ik hou van Louie, maar we werden wel gedwongen om hem in de film te stoppen", vertelt Hall over de in 1988 verschenen film.

Murphy vult aan: "De studio zei: 'Er moet een witte persoon in de film zitten.' Dus toen dacht ik: wie is de grappigste witte vent die we kennen? We wisten dat Louie cool was en dus kwam hij in de film."

Ondanks de gedwongen samenwerking bouwden de makers van Coming to America een band met Anderson op. Hij is dan ook te zien in het vervolg Coming 2 America, dat vrijdag op streamingdienst Amazon Prime wordt uitgebracht.

In de entertainmentwereld waren filmbazen lange tijd huiverig voor producties met (bijna) uitsluitend niet-witte hoofdrolspelers. Ook beweerden bladenmakers dat een tijdschrift met een zwarte persoon op de cover minder goed zou verkopen.

In 2016 was Black Panther de eerste grote actiefilm met vrijwel alleen zwarte acteurs in de hoofdrol. Op sociale media verschenen ten tijde van de release veel video's van kinderen die zich dankzij de zwarte held eindelijk eens met een superheld konden identificeren.