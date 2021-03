Dakota Fanning gaat een rol spelen in de serie The First Lady, meldt Deadline dinsdag. Ze speelt Susan Ford, de dochter van de Amerikaanse oud-president Gerald Ford (1974 tot 1977).

De 27-jarige actrice was eerder te zien in Brimstone, de Twilight-films en Uptown Girls.

In The First Lady speelt actrice Michelle Pfeiffer de rol van voormalig first lady Betty Ford. Aaron Eckhart heeft getekend voor de rol van Gerald Ford.

In het eerste seizoen van The First Lady staan Ford, Eleanor Roosevelt en Michelle Obama centraal. Die laatste twee worden gespeeld door Gillian Anderson en Viola Davis. Volgens de makers komt het persoonlijke leven van de drie presidentsvrouwen aan bod, maar kijkt de show ook naar de politieke invloed die zij hebben gehad.

De serie wordt geregisseerd door de Deense Susanne Bier, die eerder onder meer miniserie The Undoing maakte.