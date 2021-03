Nicole Kidman zal te zien zijn in de nieuwe serie Roar van Apple TV+, schrijft de Amerikaanse filmsite Deadline dinsdag.

Naast Kidman spelen ook actrices Cynthia Erivo, Merritt Wever en Alison Brie een rol.

De serie is gebaseerd op een verhalenbundel van de Ierse schrijfster Cecelia Ahern. Roar is al sinds 2018 in productie. Liz Flahive en Carly Mensch, die eerder de Netflix-serie GLOW maakten, zijn verantwoordelijk voor het script.

Roar bestaat uit acht afleveringen, elk vanuit het perspectief van een ander vrouwelijk personage. Het is nog niet bekend wanneer de serie verschijnt.