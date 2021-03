T.I. zal niet te zien zijn in de derde Ant-Man-film, meldt Variety. De rapper werd onlangs beschuldigd van seksueel misbruik door zes anonieme vrouwen.

T.I. was te zien in een kleine bijrol, maar viel volgens diverse filmsites zo op dat gesproken werd van een terugkeer in de derde film.

Door de beschuldigingen aan zijn adres zou er nu voor gekozen zijn hem geen rol aan te bieden. Bronnen van Disney ontkennen dit; volgens hen was er nooit sprake van dat de rapper zijn rol zou hervatten.

Een advocaat die de zes vrouwen verdedigt, heeft een verzoek ingediend bij het openbaar ministerie om de beschuldigingen te onderzoeken. Het team van T.I. en zijn vrouw heeft alle beschuldigingen tot nu toe tegengesproken.