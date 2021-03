Taylor Swift heeft op Twitter haar onvrede geuit over een 'grap' in de nieuwe Netflix-serie Ginny & Georgia. Nadat fans van de zangeres al eerder over de betreffende opmerking hadden geklaagd, reageert nu ook Swift zelf.

"Hé Ginny & Georgia, 2010 belde op en wilde zijn luie, enorm seksistische grap terug", schrijft de artiest op Twitter. "Zullen we eens stoppen met het naar beneden halen van hard werkende vrouwen en deze shit niet meer als grappig bestempelen?"

Daarnaast vindt Swift het kwalijk dat Netflix, dat ook haar documentaire Miss Americana maakte, deze 'grap' in de serie heeft laten zitten. In de betreffende scène wordt door een personage gezegd: "Wat maakt jou het uit? Je verslijt nog meer mannen dan Taylor Swift."

Netflix en de makers van de serie, die draait om een moeder en dochter die naar het noorden van Amerika verhuizen, hebben nog niet op de kritiek gereageerd.