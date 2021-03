Elke week breidt Disney+ zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Zo komt de nieuwe Disney-animatiefilm Raya and the Last Dragon uit en verschijnt de Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier.

Series

WandaVision-finale

Maak je borst maar nat voor de finale van WandaVision. Komen Wanda en Vision eindelijk achter het mysterie van de alternatieve televisiedimensie? Disney houdt de kaarten dicht tegen de borst aan met deze serie, dus 5 maart kan niet snel genoeg komen.

De WandaVision-finale verschijnt 5 maart.

The Falcon and the Winter Soldier

Kort na het einde van WandaVision kunnen Marvel-fans meteen doorgaan met The Falcon and the Winter Soldier. Dit keer worden de vrienden van Captain America opnieuw gespeeld door Anthony Mackie en Sebastian Stan. Kunnen ze eindelijk door één deur nu Captain America met pensioen is?

The Falcon and the Winter Soldier start 19 maart.

Films

Raya and the Last Dragon (VIP)

De nieuwe animatiefilm van Disney Studios verschijnt in maart exclusief op Disney+. Raya and the Last Dragon gaat over de eenzame krijger Raya. Het koninkrijk Kumandra dreigt uiteen te vallen en de laatste draak Sisu is de laatste hoop. Samen met een groepje onwaarschijnlijke avonturiers gaat Raya op jacht naar de levensreddende draak. Met de stemmen van Kelly Marie Tran en Awkwafina als Raya en Sisu.

Raya and the Last Dragon verschijnt 5 maart. Je moet eenmalig 21,99 euro betalen om de film te huren.

Own the Room

Own the Room is een documentaire die vijf studenten volgt tijdens het vervullen van hun zakelijke dromen. Studenten van over de hele wereld vertellen hoe ze obstakels uit hun persoonlijke leven en omgeving overwinnen. Wie gaat het lukken om de beste studentondernemer te worden en het prijzengeld van 100.000 dollar te winnen? De beste salespitch wint.

Own the Room verschijnt 12 maart.

Abeltje

Disney+ krijgt een grote voorraad Annie M.G. Schmidt-films in zijn aanbod vanaf maart. Natuurlijk kan klassieker Abeltje niet ontbreken. Als kleine liftbediende mag Abeltje (Rick van Gastel) alle liftknopjes indrukken, behalve de groene bovenaan. Wanneer dit alsnog gebeurt, vliegt Abeltje met de lift de wereld rond.

Abeltje verschijnt 19 maart.

Pluk van de Petteflet

Nog een Annie M.G. Schmidt-klassieker, die gaat over het jongetje Pluk. Met zijn kraanwagen trekt hij in bij de kleurrijke bewoners van de Petteflet. De avonturen uit het geliefde kinderboek zijn in 2004 vertolkt naar deze film.

Pluk van de Petteflet verschijnt 19 maart.

Dit verschijnt ook op Disney+ in maart

5 maart

Disney Secrets of Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: A Tail of Two Kitties

Heartland Docs, DVM (seizoen 2)

12 maart

Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

Disney Junior Doc McStuffins: The Doc Is In

Disney My Music Story: Perfume

Dr. K's Exotic Animal ER (seizoen 1 tot en met 8)

Dr. Oakley, Yukon Vet (seizoen 7)

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Own the Room

Marvel Studios Assembled - Assembled: The Making of WandaVision

Marvel Studios: Legends - New Episodes

19 maart

Disney Big Hero 6 The Series (seizoen 3)

Disney Secrets of Sulphur Springs: If I Could Turn Back Time

Mexico Untamed

Het Geheim

Ja zuster, nee zuster

Minoes

Wiplala

26 maart

Disney Secrets of Sulpher Springs: As Time Goes By

Disney Pickle and Peanut (seizoen 1 en 2)

Gnomeo & Juliet

The Mighty Ducks: Game Changers

Inside Pixar: Foundations - Batch 3 Premiere