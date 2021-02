Johnny Briggs is zondag na een lang ziekbed op 85-jarige leeftijd overleden, meldt PA Media zondag op basis van een verklaring van zijn familie. De acteur werd vooral bekend door zijn rol in de Britse serie Coronation Street.

Briggs speelde tussen 1976 en 2006 het personage Mike Baldwin in de Britse soap, die sinds 1960 op televisie te zien is.

In 2006 ontving de acteur de British Soap Lifetime Achievement Award voor zijn dertig jaar in de serie. Een jaar later kreeg hij uit handen van de Britse koningin Elizabeth een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten.

Naast Coronation Street speelde Briggs ook in andere series en films. De acteur was onder meer te zien in The Saint, Agatha Christie's Marple en in het theater in Cinderella.

Coronation Street gaat over het alledaagse leven van de bewoners van Coronation Street in Weatherfield, een denkbeeldige arbeidersbuurt in de omgeving van Manchester. In 2010 nam de soapserie de titel van 's werelds langstlopende tv-soapserie over van de Amerikaanse soapserie As the World Turns.

De serie was tussen 1967 en 1975 in Nederland te zien bij de VARA. Vanaf 2010 vertoonde SBS6 enige tijd de belevenissen van de personages uit Coronation Street.