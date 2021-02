Sterren vinden het niet kunnen dat er geen zwarte journalisten lid zijn van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), de organisatie achter de Golden Globes. Acteurs als Sterling K. Brown, Ellen Pompeo, Kerry Washington, Amy Schumer en Simon Pegg delen op sociale media een bericht van organisatie #TimesUp die oproept het ledenbestand te veranderen.

HFPA-voorzitter Meher Tatna vertelde vrijdag aan Variety dat er van de 87 leden die mogen stemmen over de Golden Globes geen enkel lid zwart is. Dat is al zeker de afgelopen twintig jaar zo. #TimesUp plaatste hierop een oproep om ook zwarte journalisten toe te voegen. Het bericht werd door vele sterren gedeeld.

Grey's Anatomy-actrice Ellen Pompeo ging een stap verder en schreef een open brief aan de HFPA. Zij roept daarin andere witte acteurs en collega's op iets te doen aan het probleem. "We moeten onze zwarte collega's laten zien dat we hierom geven en bereid zijn om deze fouten te herstellen", aldus Pompeo. Het is nu niet de tijd om te zwijgen. We hebben hier echt een actiepunt waar we iets mee moeten."

De HFPA heeft in een reactie op de kritiek laten weten dat er actie wordt ondernomen. "We begrijpen dat we zwarte leden en leden van andere niet-vertegenwoordigde achtergronden moeten toevoegen en we gaan gelijk aan de slag met een actieplan om deze doelen zo snel mogelijk te bereiken."

De organisatie liet daarnaast weten dat de kwestie zondag ook aan bod komt tijdens de 78e uitreiking van de Golden Globes.