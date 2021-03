The Crown heeft tijdens de uitreiking van de Golden Globes in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) vier van de zes nominaties verzilverd, waaronder die voor beste dramaserie. De uitreiking vond plaats op twee verschillende locaties: presentatrice Tina Fey stond in New York, collega Amy Poehler in Los Angeles.

Streamingdienst Netflix, waar de serie over de Britse koninklijke familie te zien is, is de grote winnaar van de avond met tien prijzen. Naast 'Charles en Diana', oftewel Josh O'Connor en Emma Corrin, won ook Gillian Anderson een Golden Globe voor haar rol als Margaret Thatcher, als beste actrice in een ondersteunende rol.

Nomadland won de Golden Globe voor beste dramafilm. Borat Subsequent Moviefilm is de beste film in de categorie beste musical of comedy.

De Deens-Nederlandse film Another Round, mede geproduceerd door het Nederlandse Topkapi Films, maakte kans op het beeldje voor beste buitenlandse film maar won die niet. De prijs ging naar Minari, over een Koreaanse familie die naar de Amerikaanse staat Arkansas verhuist.

De uitreiking van de Golden Globes staat normaal voor januari op de agenda, maar vanwege het coronavirus werd het evenement opgeschoven. Omdat veel bioscopen gesloten zijn of zijn geweest, is het dit keer niet verplicht dat een film op het witte doek een première heeft beleefd. Ook films die gelijk op streamingdiensten zijn verschenen, kunnen een nominatie ontvangen. Die regel wordt ook gehanteerd bij de uitreiking van de Oscars op 25 april.

Kritiek op gebrek aan diversiteit bij de organisatie

Op vrijdag lanceerde de Time's Up-beweging een kritische campagne over het gebrek aan diversiteit bij de Golden Globes. De jury bestaat uit 87 leden van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) en telt geen zwarte leden.

Presentatrice Fey zei dat "we allemaal weten dat prijsuitreikingen dom zijn. Maar zelfs bij domme dingen is inclusiviteit belangrijk en er zijn geen zwarte leden van de Hollywood Foreign Press Association. HFPA, misschien hebben jullie de memo niet gekregen, maar dit moet veranderen."

De winnaars van de Golden Globes waren dit jaar wel divers. Andra Ray won beste actrice voor haar rol in The United States vs. Billie Holiday. Chadwick Boseman kreeg postuum de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom. De Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao won de Golden Globe voor beste regie voor haar film Nomadland en was daarmee de eerste vrouw van kleur die de prijs won.

Vanwege coronacrisis beperkt publiek aanwezig

Op beide locaties van de Golden Globes was beperkt publiek aanwezig. Zo werden frontliniewerkers en medewerkers van de voedselbank uitgenodigd voor de ceremonies en zaten sterren die de prijzen uitreiken in de zaal. De winnaars namen hun beeldje niet persoonlijk in ontvangst.

De Golden Globes werden voor de 78e keer uitgereikt. De prijzen zijn onderscheidingen voor prestaties op het gebied van film en televisie. De Globes voor films worden uitgereikt sinds 1944, die voor televisieseries sinds 1956.

In 2017 won de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven met de Franse film Elle een Golden Globe voor beste buitenlandse film.