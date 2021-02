De Nederlandse regisseur Roel Reiné gaat een nieuwe speelfilm voor Netflix maken. Fistful of Vengeance wordt een filmvervolg op de serie Wu Assassins waar Reiné eerder aan meewerkte.

De opnames gaan binnenkort van start in Thailand, meldt Variety. Het wordt de eerste buitenlandse productie die in Thailand wordt gedraaid sinds het land vanwege de coronacrisis tijdelijk 'op slot' ging. Veel acteurs uit de serie keren terug in de film.

Wu Assassins is een misdaadserie vol martial arts en bovennatuurlijke elementen. Het verhaal speelt zich af in de wijk Chinatown in San Francisco. Acteur Iko Uwais (The Raid, Star Wars) speelt de laatste 'Wu Assassin' die uitverkoren wordt om de macht van een oude clan terug te winnen.

De Nederlandse filmer maakt al jarenlang grote actiefilms in Hollywood; recent werkte hij mee aan een serie over president George Washington. Reiné draait ook nog vaak films in Nederland, zoals de bioscoophit Michiel de Ruyter en het spektakel Redbad.

Na het draaien van de Wu Assassins-film gaat Reiné verder met het project HALO, een serie die hij ontwikkelt voor het productiebedrijf van Steven Spielberg.