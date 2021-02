Halina Reijn heeft met haar telefoon een nieuwe korte film gemaakt. In For the Birds laat Reijn haar creatieve leven in de huidige coronacrisis zien.

Reijn is in de film, die ze zelf heeft geregisseerd, ook als actrice te zien. Regisseren doet ze er sinds enige tijd bij met haar productiebedrijf Man Up, dat ze samen met Carice van Houten oprichtte. Samen maakten ze de film Instinct en de serie Red Light. In Instinct zijn Reijn en Van Houten beiden te zien.

"De film is een slice of life en vertelt over het loslaten van enkel uitvoerend bezig zijn en het omarmen van het 'makerschap', maar dan met een cinematografische twist", vertelt Reijn over For the Birds. "Ik wilde laten zien hoe de magie van film wordt weerspiegeld in het dagelijks leven en in creativiteit."