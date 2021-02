George Clooney en Julia Roberts hebben de hoofdrollen bemachtigd in de romantische komedie Ticket To Paradise, meldt Deadline.

De film zal worden geregisseerd door Ol Parker, die eerder de regie van Mamma Mia! Here We Go Again voor zijn rekening nam. De opnames van de film starten later dit jaar.

In Ticket To Paradise spelen Clooney en Roberts een gescheiden koppel dat naar Bali reist om te voorkomen dat hun dochter dezelfde fouten maakt die zij zo'n 25 jaar eerder maakten.

Clooney en Roberts werkten eerder samen in de Ocean's Eleven-films en het door Jodie Foster geregisseerde Money Monster.