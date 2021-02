Billie Eilish: The World's a Little Blurry van regisseur R.J. Cutler toont hoe een getroebleerde tiener uitgroeit tot de grootste popster van het moment. De documentaire, te zien op streamingdienst Apple TV+, kan op laaiend enthousiaste recensies rekenen.

Het Parool - geen sterren

"Hoe is het om als onzekere achttienjarige wereldberoemd te zijn? In een openhartige documentaire legt Billie Eilish zichzelf op de divan. Het levert een beklemmend, liefdevol en vermoedelijk ook historisch document op. (...) Met een lengte van bijna 2,5 uur zou bijna elke muziekdocumentaire te lang zijn, maar naar The World's a Little Blurry blijf je ademloos kijken. Dat ligt vooral aan de bijna ongelimiteerde toegang tot Eilish' contrastrijke leven."

The Evening Standard - 5 sterren

"Met honderdveertig minuten is het een ongehaaste, maar ongelofelijk boeiende verzameling zelfgemaakte beelden, waarin de meest onbewaakte momenten van Eilish zijn vastgelegd - en beelden van liveconcerten, die bewijzen hoe getalenteerd ze is als artiest. (...) Hoewel Eilish nooit het persoonlijke in haar teksten heeft geschuwd, schetst deze documentaire verreweg het meest volledige portret van haar dat we tot nu toe hebben gekregen."

The Guardian - 4 sterren

"Terwijl Miss Americana van Taylor Swift, vorig jaar uitgebracht op Netflix, vaak aanvoelde als een uitgekiend, zij het vermakelijk propagandaproject, portretteert The World's a Little Blurry een artiest voor wie het idee van 'authenticiteit' zowel van artistiek belang is als passé voor de film. (...) Het sterkste element, afgezien van Eilish zelf, is hoe uitvoerig en empathisch het begrip fandom in beeld wordt gebracht."

The New York Times - geen sterren

"Blurry (...) vertelt niet zozeer een verhaal over Eilish, maar leunt achterover en neemt aan dat het verhaal zich als vanzelf zal ontvouwen. (...) Het beweegt zich voort zonder vertelling, en soms zonder verhalend ritme - vaak voelt het bijna observerend aan, als een natuurfilm. De overvloed aan beeldmateriaal en de ademruimte die deze beelden krijgen - de film duurt bijna 2,5 uur - tonen de rusteloze eenzaamheid van een superster."

