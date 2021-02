De Japanse film Spirited Away van Hayao Miyazaki, die in 2003 de Oscar won voor beste animatiefilm, krijgt een theaterversie.

Studio Ghibli, die de film produceerde, verleent volgens The Hollywood Reporter volledig medewerking aan het stuk.

De toneelversie moet in februari 2022 in première gaan in Tokio en wordt geschreven en geregisseerd door John Caird, die eerder meewerkte aan Les Misérables, Nicholas Nickleby en Daddy Long Legs.

"Hayao en ik houden van Johns visie, we kunnen hem vertrouwen", zegt Miyazaki's partner Toshio Suzuki in een reactie. "Ik ben benieuwd hoe dit project zich onder zijn vleugels zal ontwikkelen."

Spirited Away ging in 2001 in première en leverde wereldwijd 355 miljoen dollar (ruim 290 miljoen euro) op, net als wereldwijde erkenning voor handgetekende Japanse anime. Het verhaal gaat over de tienjarige Chihiro, die met haar ouders verhuist en in een mysterieuze wereld vol geesten terechtkomt.