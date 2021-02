Judi Dench is van plan als actrice te blijven werken, hoewel haar gezichtsvermogen achteruitgaat. Tijdens een online evenement van de Vision Foundation vertelde ze dat vrienden haar nu helpen bij het instuderen van teksten, meldt The Guardian donderdagavond.

De 86-jarige Dench lijdt aan door ouderdom veroorzaakte maculadegeneratie, waardoor haar zicht verslechtert. Ze noemt de aandoening "intens irritant" en zegt dat de oogziekte zich ook bij haar moeder op latere leeftijd voordeed.

"Je vindt manieren om dingen gedaan te krijgen en oplossingen te zoeken voor de dingen die moeilijk worden", vertelt ze. "Ik moest een nieuwe manier vinden om mijn teksten te leren. Vrienden van me lezen ze nu voor en blijven ze voor me herhalen. Ik leer nu door herhaling."

De actrice, bekend van films als Notes on a Scandal, Shakespeare in Love en verschillende James Bond-films, vertelt dat haar aandoening soms ook voor grappige momenten zorgt. Zo werkte ze met Ken Branagh aan A Winter's Tale en moest ze in een van de laatste scènes een toespraak geven. "Hij zei: 'Judy, als je tijdens die toespraak nu een paar meter naar rechts kijkt, dan richt je je tot mij.' Ik ben nu van mensen afhankelijk om me dat te vertellen."

Dench speelde in de vorig jaar verschenen films Blithe Spirit en Six Minutes to Midnight. Voor dit jaar staan Off the Rails en Belfast gepland.