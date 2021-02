Mike Tyson riep donderdag op Instagram op tot een boycot van Hulu, de streamingdienst die eerder op de dag een serie over het leven van de bokslegende aankondigde. Tyson noemt het project een "tactloze vorm van culturele toe-ei­ge­ning".

"Deze aankondiging tijdens Black History Month laat maar weer eens zien dat Hulu winst belangrijker vindt dan het hebben van respect voor verhalen over zwarte mensen", schrijft de 54-jarige Tyson.

"Na alles wat er in 2020 is gebeurd, moet Hollywood genuanceerder omgaan met deze verhalen. Het echte verhaal over Mike Tyson wordt nu gemaakt en wordt ergens de komende dagen aangekondigd."

Tyson noemt de productie van de serie "slechts het topje van de ijsberg". "Deze weerzinwekkende acties laten het systemische racisme zien dat al bestaat sinds het begin van Hollywood."

Hulu maakte eerder op donderdag bekend met de serie Iron Mike in het leven van Tyson te duiken. De dramaserie van de makers van de film I, Tonya biedt volgens de beschrijving een inkijkje in "de wilde, tragische en controversiële carrière van een van de meest polariserende figuren in de sportcultuur".