De Britse acteur Ronald Pickup is op tachtigjarige leeftijd overleden. Hij stierf woensdag omringd door zijn vrouw en familie na een lang ziekbed, zegt zijn agent tegen Britse media.

Pickup had een lange carrière en speelde talloze rollen in theater, films en in tv-series. Hij brak in 1964 door dankzij een rol in Doctor Who en ging door tot op hoge leeftijd.

Recenter speelde hij in films als Prince of Persia: The Sands of Time (2010), The Best Exotic Marigold Hotel (2012) en het vervolg daarop, The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015).

Daarna volgden nog rollen in de populaire Netflix-serie The Crown in 2016, als de aartsbisschop van Canterbury, en de film Darkest Hour (2017). Hierin speelde Pickup de rol van de Britse politicus Neville Chamberlain.