De kinderserie Ratjetoe (Rugrats), jarenlang te zien bij KRO en Nickelodeon, komt met nieuwe afleveringen. Via de streamingdienst Paramount+ zijn nieuwe afleveringen te zien van Tommy en zijn babyvrienden.

Voor de nieuwe afleveringen, die niet meer met de hand zijn getekend maar op een computer zijn geanimeerd, keert de oude cast terug. Alle originele stemacteurs spreken de stemmen van hun personages weer in. Of er plannen zijn voor een Nederlandse versie is nog niet bekend.

Ratjetoe was vanaf 1995 te zien op Nederlandse televisie, maar de serie werd al in 1991 gestart in de Verenigde Staten. In totaal werden twaalf seizoenen geproduceerd en kwamen er drie films uit met de personages uit de animatieserie.